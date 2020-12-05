Германия

Вратарь удостоился награды за успешные выступления.

Голкипер Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер стал лучшим вратарем мира по версии ESPN в 2020-м году.

На втором месте в рейтинге идет игрок Ливерпуль Алиссон Бекер, а за ним — страж ворот Атлетико Ян Облак.

Первая десятка вратарей от ESPN выглядит следующим образом:

1. Мануэль Нойер, Бавария;

2. Алиссон, Ливерпуль;

3. Ян Облак, Атлетико;

4. Марк-Андре тер Штеген, Барселона;

5. Тибо Куртуа, Реал;

6. Эдерсон, Манчестер Сити;

7. Кейлор Навас, ПСЖ;

8. Джанлуиджи Доннарумма, Милан;

9. Самир Ханданович, Интер;

10. Давид Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Ранее сообщалось, что Нойер стал одним из претендентов на попадание в команду года от УЕФА.