Вратарь удостоился награды за успешные выступления.
Мануэль Нойер, getty images
05 декабря 2020, 07:22
Голкипер Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер стал лучшим вратарем мира по версии ESPN в 2020-м году.
На втором месте в рейтинге идет игрок Ливерпуль Алиссон Бекер, а за ним — страж ворот Атлетико Ян Облак.
Первая десятка вратарей от ESPN выглядит следующим образом:
1. Мануэль Нойер, Бавария;
2. Алиссон, Ливерпуль;
3. Ян Облак, Атлетико;
4. Марк-Андре тер Штеген, Барселона;
5. Тибо Куртуа, Реал;
6. Эдерсон, Манчестер Сити;
7. Кейлор Навас, ПСЖ;
8. Джанлуиджи Доннарумма, Милан;
9. Самир Ханданович, Интер;
10. Давид Де Хеа, Манчестер Юнайтед
Ранее сообщалось, что Нойер стал одним из претендентов на попадание в команду года от УЕФА.