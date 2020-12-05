Англия

Завершился поединок очередного тура АПЛ.

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги Бернли в домашних стенах сыграл вничью против Эвертона (1:1)

Уже на третьей минуте Бернли, неожиданно, открыл счет. Брэйди получил мяч в центре поля, приблизился к штрафной и пробил в нижний левый угол.

Однако еще в первом тайме Эвертон сумел отыграться. Ришарлисон прострелил с левого фланга, а Кальверт-Льюин с близкого расстояния расстрелял Поупа.

Бернли — Эвертон 1:1

Голы: Брэйди, 3 — Кальверт-Льюин, 45+3

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор — Брэйди (Бенсон, 86), Вествуд, Браунхилл, МакНил — Вуд, Родригес (Барнс, 76)

Эвертон: Пикфорд — Кин, Мина, Годфри, Делф (Гомеш, 29), Ивоби — Аллан (Тосун, 89), Дукуре, Ришарлисон (Сигурдссон, 81), Родригес - Кальверт-Льюин