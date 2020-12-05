Форвард отметился в матче против Бернли.
Доминик Кальверт-Льюин, Getty Images
05 декабря 2020, 17:34
В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги Бернли дома поделил очки с Эвертоном (1:1).
На 45+3-й минуте сравнял счет форвард "ирисок" Доминик Кальверт-Льюин, замкнув передачу от Ришарлисона.
Этот гол стал 11-м для английского форварда в 11-ти играх АПЛ. Таким образом он вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.
Отметим, что Эвертон на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.