Англия

Форвард отметился в матче против Бернли.

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги Бернли дома поделил очки с Эвертоном (1:1).

На 45+3-й минуте сравнял счет форвард "ирисок" Доминик Кальверт-Льюин, замкнув передачу от Ришарлисона.

Этот гол стал 11-м для английского форварда в 11-ти играх АПЛ. Таким образом он вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.

Отметим, что Эвертон на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.