В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги Бернли дома поделил очки с Эвертоном (1:1).

На 45+3-й минуте сравнял счет форвард "ирисок" Доминик Кальверт-Льюин, замкнув передачу от Ришарлисона.

Этот гол стал 11-м для английского форварда в 11-ти играх АПЛ. Таким образом он вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.

Эвертон Доминик Калверт-Льюин 11 11 1 12 1 0 0,0
Тоттенхэм Сон Хын Мин 10 9 2 11 0 0 0,0
Лестер Сити Джейми Варди 9 (5) 2 10 0 0 0,0
Ливерпуль Мохаммед Салах 9 (4) 1 9 0 0 0,0
Тоттенхэм Харри Кейн 10 (2) 9 16 1 0 0,0

 

Отметим, что Эвертон на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.