Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 11-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед отправился в гости к Вест Хэму.

"Красные дьяволы" вышли на этот матч в немного экспериментальном составе, поскольку на скамейке запасных остались Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд.

Первый тайм прошел полностью под диктовку Вест Хэма, поэтому после перерыва МЮ нужно было менять что-то в своей игре и выпускать как Фернандеша, так и Рашфорда.

Это дало свои плоды: подопечные Оле-Гуннара Солскьяера не только отыгрались, но вышли победителями из данного противостояния.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм — Манчестер Юнайтед:

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Соучек, 38 — Погба, 65, Гринвуд, 68, Рашфорд

Вест Хэм: Фабианьски — Цоуфал (Джонсон, 85), Крессуэлл, Бальбуэна, Масуаку — Форнальс (Бенрахма, 75), Соучек, Боуэн (Лансини, 76), Райс, Огбонна — Аллер.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Уан-Биссака, Теллес, Магуайр, Линделеф — ван де Бек (Бруну Фернандеш, 46), Мактомини, Погба, Кавани (Рэшфорд, 46), Марсьяль (Мата, 62) — Гринвуд.