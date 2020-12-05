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05 декабря 2020, 23:44
Манчестер Сити в рамках поединка одиннадцатого тура уверенно обыграл Фулхэм со счетом 2:0.
Подопечные Хосепа Гвардиолы решили исход поединка еще в начале матча, дважды поразив ворота соперника.
Обзор матча:
Манчестер Сити — Фулхэм 2:0
Голы: Стерлинг, 5, Де Брюйне, 26
Манчестер Сити: Эдерсон — Рубен Диаш, Стоунз, Менди, Жоау Канселу — Родри, де Брюйне, Стерлинг, Гюндоган, Марез — Габриэл Жезус.
Фулхэм: Ареоля — Робинсон, Айна, Андерсен, Адарабиойо — Замбо-Ангисса, Декордова-Рид (Камара, 72), Лукман, Рид (Лемина, 68), Кавалейру, Лофтус-Чик (Кэрни, 83).