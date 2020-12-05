Англия

"Пенсионеры" одержали волевую победу над командой Марсело Бьелсы (3:1).

В заключительном матче игрового дня в АПЛ лондонский Челси принимал Лидс. Хозяева активно начали поединок и создали сразу две возможности забить быстрый гол. Сперва Меслие выручил своих защитников, переведя мяч на угловой после удара Зийеха. А после его подачи мяч просвистел рядом со штангой после удара Жиру головой. А уже через две минуты гости неожиданно забили. Бэмфорд получил пас от Филлипса, обыграл Менди и покатил мяч в пустые ворота – 0:1. После пропущенного гола подопечные Фрэнка Лампарда снова отправились в атаку, намереваясь как можно скорее восстановить равенство в счете. У Вернера была шикарная возможность это сделать, но немец умудрился пробить в перекладину с нескольких сантиметров.

"Синие" еще некоторое время перекатывали мяч на чужой половине поля, после чего отдали его во владение сопернику. Подопечные Марсело Бьелсы не стесняли пробивать по воротам с разных дистанций, но их удары не несли угрозы для Менди. Затем лондонцы снова отправились на чужую половину поля и могли забить после грубой ошибки Меслие. Голкипер в простой ситуации подарил мяч Жиру, но Оливье этим не воспользовался , не попав по воротам. Немного позднее нападающий таки забил. Джеймс прострелил на ближнюю штангу на француза, а тот переправил мяч в ворота – 1:1.

Сравняв счет, "пенсионеры" снов опустились на свою половину поля. Лидс же пошел вперед большими силами и проводили атаку за атакой. Но ни одна из них не привела к опасному моменту, все ограничивалось лишь подходами к штрафной площади. Ближе к окончанию первой половины встречи подопечные Лэмпарда снова перехватили инициативу, намереваясь забить до ухода на перерыв. Они провели несколько акцентированных атак, но ни одна из них ничем хорошим для хозяев не завершилась. Таким образом, счет не претерпел изменений до отправления команд в раздевалки.

В дебюте второй половины встречи гости завладели игровым преимуществом. Они перебрались на чужую половину поля, но не задержались там надолго. Челси довольно быстро перехватил инициативу, забрав мяч под свой контроль. У Хаверца была отличная возможность забить после подачи со штрафного, но Кай не попал по воротам с близкого расстояния. "Павлины" ответили на это двумя ударами Рафиньи в течение нескольких секунд — Силва принял на себя первый, а второй оказался неточным. Через несколько минут Меслие пришлось героически спасать свою команду после двух ударов Вернера в упор, а добивание от Маунта принял на себя Алиоски.

Уже в следующем эпизоде лондонцы таки забили. Зума выиграл борьбу на втором этаже после подачи углового и отправил мяч в сетку — 2:1. После пропущенного гола подопечные Бьелсы снова завладели мячом. Однако все ограничивалось лишь его перекатыванием в центре поля. Вскоре они могли пропустить курьезный гол от Жиру после серии рикошетов, но все обошлось для "павлинов". Затем они продолжили контролировать мяч, продвинувшись к чужим воротам. Но у Менди не было серьезной работы ввиду отсутствия ударов от гостей. Зато его визави Меслие снова пришлось спасать свою команду. Чилвелл вырезал мяч в штрафную на Вернера, а немец не смог переиграть голкипера в ближнем бою.

После этого подопечные Лампарда снова завладели игровым преимуществом. Они полностью контролировали ход игры, не давая своему тренерскому штабу поводов для беспокойства. Абрахам мог закрывать игру, пробив по воротам после паса Вернера, но удар Тэмми оказался неточным. Хозяева уверенно довели матч до победного конца, еще и сделав своим болельщикам приятный бонус. В компенсированное время Вернер ворвался в штрафную и покатил мяч на Пулишича, а Кристиан отправил его в ворота — 3:1. Вскоре после этого прозвучал финальный свисток главного арбитра, который зафиксировал победу "синих". Данный результат позволил лондонцам хотя бы на время возглавить турнирную таблицу.

В 12-м туре Челси отправится в гости к Эвертону, а Лидс примет Вест Хэм.

Челси - Лидс 3:1

Голы: Жиру, 27, Зума, 61, Пулишич, 90+3 — Бэмфорд, 4

Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Хаверц (Ковачич, 67), Канте, Маунт — Зийех (Пулишич, 30), Жиру (Абрахам, 79), Вернер

Лидс: Меслие — Эйлинг, Кох (Льоренте, 9), Купер, Алиоски (Родриго, 69) — Филлипс — Рафинья, Даллас, Клих, Харрисон (Поведа, 58) — Бэмфорд

Предупреждения: Льоренте, Рафинья