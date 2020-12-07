Англия

Главный тренер "шпор" дал комментарий после матча.

Тоттенхэм в центральном поединке одиннадцатого тура чемпионата Англии уверенно обыграл Арсенал на своем поле.

Жозе Моуриньо поделился эмоциями после дерби Северного Лондона и отдал должное Микелю Артете.

"Конечно, мы очень счастливы. Мы контролировали игру, уверенно действуя в обороне. Сон и Кейн были потрясающими.

Во втором тайме Арсенал создал проблемы, это очень хорошая команда. Меня не волнует таблица или их местонахождение, Арсенал очень хорош. Артета — очень хороший тренер. Они очень хороши тактически, Микель умен.

Проблема АПЛ в том, что следующая у нас против Кристал Пэлас, и нет никаких гарантий, что мы выиграем", — приводит слова Моуриньо BBC.

Ранее послематчевый комментарий дал главный тренер Арсенала Микель Артета, отметив, что его команда доминировала.