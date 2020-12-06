Англия

Главный тренер "канониров" дал комментарий после матч.

Тоттенхэм в центральном поединке одиннадцатого тура чемпионата Англии уверенно обыграл Арсенал на своем поле.

Микель Артета отметил, что его команда доминировала на поле, но соперник показал куда лучшую реализацию.

"Это футбол. Они забили чудесный гол, и в тот момент, перед перерывом, когда Томас Партей не был на поле, он был травмирован.

Я видел команду, полную энтузиазма, доминирующую и создающую шансы, но в конце концов речь идет о результате, и именно поэтому Тоттенхэм возглавляет турнирную таблицу. Я думаю, у нас было 44 кросса.

Я не знаю, что еще мы можем сделать. Если мы не забиваем голы, мы не сможем улучшить нашу ситуацию", — приводит слова Артеты BBC.

Отметим, что данный поединок стал памятным для Харри Кейна, который забил 250-й гол в своей карьере.