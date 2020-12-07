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Шеффилд Юнайтед - Лестер, getty images
07 декабря 2020, 01:29
Лестер в рамках одиннадцатого тура чемпионата Англии добыл непростую выездную победу над Шеффилд Юнайтед.
"Лисы" открыли счет в середине первой половины игры, но соперник довольно быстро восстановил паритет.
Решающий гол гости забили уже под занавес встречи — точным ударом отметился Джейми Варди.
Обзор матча:
Шеффилд Юнайтед — Лестер 1:2
Голы: МакБерни, 26 — Перес, 24, Варди, 90
Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Бэшем, Иган, Брайан — Болдок, Лундстрем (Норвуд, 64), Берг (Брюстер, 81), Флэк, Лоу (Осборн, 46) — МакБерни, Берн
Лестер: Шмейхель — Фухс, Эванс, Фофана — Джастин, Менди (Ндиди, 69), Тилеманс, Олбрайтон, Перес (Ихеаначо, 69), Мэддисон (Прат, 90+4) — Варди
Предупреждения: Лоу — Фухс, Варди, Мэддисон