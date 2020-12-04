Лига Европы

Игру защитника луганчан оценили по достоинству.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы луганская Заря дома победила английский Лестер (1:0).

Авторитетный портал WhoScored по традиции подвел итоги выступлений команд, выставив футболистам оценки за игру.

Лучшим в составе "мужиков" стал защитник Денис Фаворов. Его старания оценили в 7,7. Вторая оценка у вратаря Николы Василя — 7,5. Автор забитого мяча Аллахьяр получил балл — 7,2. Худшим стал Михайло Перович, который вышел на поле за несколько минут до финального свистка — 6,0.

У Лестера лучшим оказался форвард Дженгиз Ундер — 6,9, а худшую оценку получил Кристиан Фукс — 6,0.

Отметим, что несмотря на историческую победу луганчане, к сожалению, упустили шансы выйти в плей-офф Лиги Европы, так как Брага сумела обыграть греческий АЕК (4:2).