Испанец рассказал о готовности своей команды.
Пеп Гвардиола, getty images
07 декабря 2020, 08:58
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что его команда набрала неплохую форму, несмотря на ранние проблемы.
"Я бы сказал, что сейчас у нас хороший момент. Мы лучше, чем месяц назад, но это нормально. Учитывая, что мы были без подготовки, без времени — это нормально.
Важно то, что мы недалеко от вершины лиги и уже прошли квалификацию в следующий раунд Лиги чемпионов. Это важно. Теперь мы хотим оставаться там", — цитирует Гвардиолу Goal.
Ранее испанский специалист рассказал о состоянии нападающего команды Серхио Агуэро.