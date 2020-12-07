Англия

Испанец рассказал о готовности своей команды.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что его команда набрала неплохую форму, несмотря на ранние проблемы.

"Я бы сказал, что сейчас у нас хороший момент. Мы лучше, чем месяц назад, но это нормально. Учитывая, что мы были без подготовки, без времени — это нормально.

Важно то, что мы недалеко от вершины лиги и уже прошли квалификацию в следующий раунд Лиги чемпионов. Это важно. Теперь мы хотим оставаться там", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее испанский специалист рассказал о состоянии нападающего команды Серхио Агуэро.