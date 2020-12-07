Англия

Наставник Ливерпуля поделился эмоциями от победы своей команды над Вулверхэмптоном, которую впервые за долгое время сумели вживую увидеть болельщики.

В рамках одиннадцатого тура английской Премьер-лиги действующий чемпион данного состязания, Ливерпуль, на своем поле уверенно разобрался с Вулверхэмптоном (4:0). В "идеальный вечер", по мнению наставника "красных" Юргена Клоппа, команде удалось уже в первом тайме воспользоваться ошибкой соперников в обороне, и уже после перерыва окончательно добить оппонентов.

Ливерпуль — Вулверхэмптон 4:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер Ливерпуля на послематчевом интервью не скрывал эмоций от факта первой с марта игры перед живой публикой, а также поделился своим видением происходящего на поле, а его слова приводит официальный сайт клуба.

"Даже без учета непосредственно происходившего на поле, это был бы хороший вечер, — с восхищением говорит немецкий специалист о возвращении 2000 фанатов на трибуны, — Когда мы вышли на разминку, у всех были мурашки по коже, это было невероятно. Когда люди увидели первого игрока, они стали очень шумными. Остальные, которые все еще были в подтрибунном помещении, подумали: "Боже мой, это звучит очень громко". Это было очень эмоционально, если честно, после 10 месяцев без этого.

Это немного похоже на новости об умных людях, которые изобрели вакцину. Типа: "О, наконец-то! Хорошо, мы получим это только через несколько месяцев, но мы будем знать, что оно готово, поэтому теперь мы можем начать строить дальнейшие планы". Своеобразные знаки судьбы. Люди на стадионе — еще один хороший знак. Надеюсь, все будет хорошо, и мы сможем перенести этот процесс на более широкий уровень, а не только футбольную сферу".

"Мы уже сыграли несколько действительно хороших матчей в этом сезоне. Но сегодня у нас не было права на ошибку, поэтому получилась отличная игра против действительно, очень хорошей команды, которая не могла сыграть на своем уровне. Думаю, это было в первую очередь из-за того, как играли мои футболисты. Сегодня вечером против нас было действительно сложно", — выразил предположение главный тренер Ливерпуля.

Клопп отдал дань уважения сопернику: "Вы всегда вынуждены готовиться к сложному матчу против "волков", хотя даже не знаете, по какой системе они будут играть. Даже когда мы получили состав, мы не знали, как они будут располагаться на поле, потому что тот же Дендонкер обычно играл против нас в обороне, но сегодня он играл в полузащите. Приходится готовиться сразу к нескольким сценариям, которые тренер соперников еще и постоянно изменяет.

Однако мои футболисты исключительно хорошо адаптировались и грамотно хорошо использовали нашу расстановку, играли в пространстве, которое мы должны были играть — это то, что мне больше всего понравилось", — подытожил Клопп.

В следующем туре Ливерпуль отправится на гостевой поединок против Фулхэма.