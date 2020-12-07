Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Ливерпуль в поединке одиннадцатого тура чемпионата Англии разгромил Вулверхэмптон на своем поле со счетом 4:0.

Подопечные Юргена Клоппа открыли счет в середине первого тайма усилиями Салаха, а затем трижды забили во второй половине игры, не оставив сопернику шансов.

Обзор матча:

Ливерпуль — Вулверхэмптон 4:0

Голы: Салах, 24, Вейналдум, 58, Матип, 67, Семеду, 77 (авт.)



Ливерпуль: Келлехер — Н. Уильямс (Александер-Арнольд, 68), Матип, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон (Кейта, 81), Вейналдум — Салах, Фирмино (Жота, 73), Мане.



Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Боли, Коуди, Марсал — Моутиньо, Невеш (Силва, 60), Дендонкер — Траоре, Поденсе (Аит-Нури, 71), Нету (Витинья, 79).



Предупреждения: Н. Уильямс — Моутиньо.