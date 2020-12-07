Англия

Нападающий доволен формой своей команды.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн высказал свое мнение о состоянии команды после победы в матче против Арсенала (2:0).

"Это было фантастически. Это было именно то, к чему мы стремились. Мы хорошо сыграли в первом тайме; второй тайм был немного тяжелым, но обе команды хорошо защищались. Они не создавали слишком много явных моментов, поэтому мы очень довольны победой.

Нам не было комфортно. Мы могли бы больше владеть мячом во втором тайме — мы не хотели играть так, — но иногда игры превращаются в ситуации, когда вам просто нужно адаптироваться, и именно это произошло.

Арсенал играл хорошо, качественно держал мяч, и мы не могли выбраться со своей половины, но на самом деле они не создавали слишком много моментов, это показывает наши оборонительные способности", — сказал Кейн Sky Sports News.

Ранее свое мнение об игре Арсенала высказал главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.