Англия

Бразильский опорный полузащитник считается одним из "неприкасаемых" в английском клубе.

Согласно информации английского издания The Guardian, действующий чемпион Премьер-лиги планирует в ближайшее время начать переговоры с бразильским опорным полузащитником Фабиньо о продлении контракта.

Действующее соглашение рассчитано до 2023 года, однако Ливерпуль надеется склонить игрока к решению о продлении до 2025/2026 годов за счет серьезного увеличения заработной платы, которая сейчас составляет для футболиста сумму в 100 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

Фабиньо совершил трансфер в Ливерпуль из французского Монако в 2018 году, и с тех пор сумел завоевать с "красными" титул чемпионов Англии и стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА, проведя в общей сложности 95 матчей (3 гола и 7 голевых передач).

Рыночная стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt составляет 60 млн евро.

Следующим матчем с участие Фабиньо может стать игра Ливерпуля в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА в гостях у датского Мидтьюлланда, которая состоится в среду, 9 декабря. Начало в 19:55 по киевскому времени.