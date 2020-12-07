Менеджер футболиста рассказал о его ситуации в клубе.
Поль Погба, Getty Images
07 декабря 2020, 18:49
Агент полузащитника Поля Погба Мино Райола дал большое интервью итальянскому изданию Tuttosport.
Менеджер неоднозначно прокомментировал ситуацию своего подопечного в клубе.
"Все кончено", — пишется в тизере к интервью с Райолой на Tuttosport.
Поль пропустил большое количество игр в минувшем сезоне из-за различных травм. В текущем сезоне на его счету 13 игр за "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых он забил два гола.
Нынешний контракт Погба с МЮ действует до 2022 года. ВУ СМИ сообщалось, что он может покинуть клуб в статусе свободного агента.