Англия

Менеджер футболиста рассказал о его ситуации в клубе.

Агент полузащитника Поля Погба Мино Райола дал большое интервью итальянскому изданию Tuttosport.

Менеджер неоднозначно прокомментировал ситуацию своего подопечного в клубе.

"Все кончено", — пишется в тизере к интервью с Райолой на Tuttosport.

Поль пропустил большое количество игр в минувшем сезоне из-за различных травм. В текущем сезоне на его счету 13 игр за "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых он забил два гола.

Нынешний контракт Погба с МЮ действует до 2022 года. ВУ СМИ сообщалось, что он может покинуть клуб в статусе свободного агента.