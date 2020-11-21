Англия

Французский полузащитник уйдет из клуба по окончанию контракта.

Игрок Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба не хочет подписывать новый контракт со своим клубом, сообщает The Athletic.

Действующее соглашение между футболистом и МЮ истекает только в 2022 году, но, по информации источника, Погба не планирует н смену команды сейчас, поскольку получает в Манчестере достаточно игровой практики. Поэтому игрок может покинуть команду после того, как его контракт закончиться.

До этого момента у Манчестер Юнайтед есть еще три трансферных окна, чтобы продать Погба и хотя бы частично перекрыть те 89 млн евро, которые они заплатили за француза в 2016-м году.

Главный тренер манчестерского клуба, Оле-Гунар Сульшер называет Погба важным игроком для команды, в то время как наставник сборной Франции Дидье Дешам считает, что футболист несчастлив на Олд Траффорд.

Сам 27-летний полузащитник также признает, что переживает непростой период в своей карьере.

В текущем сезоне Погба провел в составе МЮ 11 игр, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что у Погба нет никакого конфликта с Манчестер Юнайтед.