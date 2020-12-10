Англия

Вингер рассказал о прошедших переговорах.

Крайний полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко заявил, что у него и раньше были возможности оказаться в английском клубе.

"Я всегда хотел оказаться в Англии. Играть в АПЛ было моей мечтой. Но тогда возникли некоторые трудности. Во-первых, я не хотел уходить из Динамо свободным агентом. Я хотел, чтобы клуб, который меня воспитал, мог заработать на моем трансфере. И раньше уже были предложения от английских клубов, но наш президент, Игорь Михайлович Суркис, не мог договориться с ними о цене.

Потом поступило предложение от дортмундской Боруссии, и на этот раз все сложилось, все стороны смогли договориться. Так я переехал в Германию и у Боруссии была отличная команда.

Почему переехал в Европу только в 27 лет? Во-первых, с киевским Динамо мне долго не удавалось стать чемпионом Украины. И это всегда было очень важной целью для меня. Я очень хотел стать чемпионом и только потом уехать в Европу. И это всегда было моей важной целью.

Я очень хотел этого и только потом уехать в Европу. С другой стороны, поступившие в то время предложения не устраивали нашего президента. Он сказал, что я стою гораздо больше. Я понял, что таков футбол, который тоже в своем роде бизнес. Поэтому решение было правильным для меня, я очень уважаю Игоря Михайловича.

Мне также очень нравилось играть за киевское Динамо. Играть за этот клуб — всегда было моей мечтой. Поэтому я сказал себе: если я перееду в Европу, это хорошо — если этого не случится, это не трагедия. Самым важным для меня было всегда получать удовольствие от игры.

Сейчас мне все очень нравится в Вест Хэме. У меня были в Англии хорошие, но и не очень удачные удачные отрезки. К тому же я получил осенью 2018 года очень тяжелую травму и выбыл на 10 месяцев. Но такое случается порой в футболе. Нет никакой гарантии, что ты всегда будешь здоров", — сказал Ярмоленко Transfermarkt.

Ранее главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес подтвердил, что украинский игрок излечился от коронавируса.