Англия

Менеджер поведал о состоянии украинца.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес подтвердил, что вингер команды Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам после коронавируса.

"Ярмоленко выздоровел. Он тренируется с командой в последние несколько дней. Никогда не знаешь, как быстро игроки сумеют восстановиться от коронавируса.

Сейчас хорошие новости: он вернулся, он здоров, в хорошей форме и тренировался последние несколько дней", — приводит слова Мойеса официальный сайт клуба.

Ранее СМИ сообщали, что Ярмоленко может и вовсе покинуть "молотобойцев" ради того, чтобы подписать контракт с Фенербахче.