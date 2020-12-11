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Радость игроков Тоттенхэма, getty images
11 декабря 2020, 01:44
Тоттенхэм в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы обыграл Антверпен на своем поле со счетом 2:0.
Благодаря трем набранным баллам подопечные Жозе Моуриньо забрались на первую позицию квартета.
Обзор матча:
Тоттенхэм – Антверпен 2:0
Голы: Винисиус, 57, Ло Чельсо, 71
Тоттенхэм: Харт – Доэрти, Регилон (Бергвейн, 46), Танганга, Санчес, Дэвис – Уинкс (Ндомбеле, 58), Ло Чельсо – Моура (Сиссоко, 68), Бэйл (Сон, 58), Винисиус (Кейн, 59).
Антверпен: Бейранванд – Бута, Лукаку (Юклерод, 58), Сек (Ферстрете,73), Гелен, Батубинсика – Бенсон (Миеси,73), Харун, Онгла (Бойя, 58), Рафаэлов (Ампопа, 46) – Бенавенте.
Предупреждения: Санчес – Сек, Ампома.