Тоттенхэм в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы обыграл Антверпен на своем поле со счетом 2:0.

Благодаря трем набранным баллам подопечные Жозе Моуриньо забрались на первую позицию квартета.

Обзор матча:

Тоттенхэм – Антверпен 2:0

Голы: Винисиус, 57, Ло Чельсо, 71

Тоттенхэм: Харт – Доэрти, Регилон (Бергвейн, 46), Танганга, Санчес, Дэвис – Уинкс (Ндомбеле, 58), Ло Чельсо – Моура (Сиссоко, 68), Бэйл (Сон, 58), Винисиус (Кейн, 59).

Антверпен: Бейранванд – Бута, Лукаку (Юклерод, 58), Сек (Ферстрете,73), Гелен, Батубинсика – Бенсон (Миеси,73), Харун, Онгла (Бойя, 58), Рафаэлов (Ампопа, 46) – Бенавенте.

Предупреждения: Санчес – Сек, Ампома.