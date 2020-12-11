Представляем вашему вниманию результаты матчей шестого тура Лиги Европы в квартете J.
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11 декабря 2020, 00:02
Тоттенхэм в битве за первое место в группе выиграл у бельгийского Антверпена, который перед последним туром опережал "шпор" на два очка. Эта победа позволила подопечным Моуриньо набрать 13 баллов и выйти в плей-офф с первой строчки.
Тоттенхэм – Антверпен 2:0
Голы: Винисиус, 57, Ло Чельсо, 71
Тоттенхэм: Харт – Доэрти, Регилон (Бергвейн, 46), Танганга, Санчес, Дэвис – Уинкс (Ндомбеле, 58), Ло Чельсо – Моура (Сиссоко, 68), Бэйл (Сон, 58), Винисиус (Кейн, 59).
Антверпен: Бейранванд – Бута, Лукаку (Юклерод, 58), Сек (Ферстрете,73), Гелен, Батубинсика – Бенсон (Миеси,73), Харун, Онгла (Бойя, 58), Рафаэлов (Ампопа, 46) – Бенавенте.
Предупреждения: Санчес – Сек, Ампома.
В параллельном матче, который уже никак не мог повлиять на борьбу за выход в 1/16 финала, ЛАСК на выезде уверенно обыграл Лудогорец, который не набрал ни одного очка в шести играх группового этапа.
Лудогорец – ЛАСК 1:3
Голы: Маню, 46 – Визингер, 56, Реннер, 62 (пен), Мадсен, 67