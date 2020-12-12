Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 12-го тура английской Премьер-лиги.

События очередного тура английского Премьер-лиги открывало пятничное противостояние между Лидсом и Вест Хэмом, которое началось для хозяев поля достаточно успешно, однако соперники оказались способны не только на быстрое выравнивание ситуации в счете на табло, но и на волевую победу благодаря позднему голу (1:2). Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко оказался вне заявки клуба Дэвида Мойеса.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Лидс — Вест Хэм 1:2

Голы: Клих, 6 (пен) — Соучкек, 25, Огбонна, 80

Лидс: Мелье — Эйлинг, Купер, Клих, Даллас — Филлипс, Алиоски (Шеклтон, 46), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья, Родриго — Бэмфорд (Робертс, 74).

Вест Хэм: Фабиански — Крессуэлл, Бальбуэна, Огбонна, Цоуфал — Форнальс (Снодграсс, 90), Райс, Боуэн (Джонсон, 85), Соучек, Бенрахма (Нобл, 84) — Алле.

Предупреждение: Алиоски — Фабиански, Нобл.