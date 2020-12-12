Англия

Игрок Манчестер Сити призывает команду сохранять концентрацию накануне дерби.

Футболист Манчестер Сити Кевин Де Брюйне поделился ожиданиями от предстоящего поединка 12-го тура АПЛ, в котором его команда сыграет против Манчестер Юнайтед.

"После того, что произошло с МЮ на этой неделе, игра с нами – это хорошая возможность переключиться. Они захотят реабилитироваться за поражение в Лейпциге, так что стоит об этом помнить.

То, что Манчестер Юнайтед выиграл в АПЛ только один домашний матч из пяти ничего не значит. Понятно, что играя на выезде против такого великого клуба соперники действуют от обороны", — приводит слова Де Брюйне FourFourTwo.

На данный момент манчестерские клубы являются соседями по турнирной таблице чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед, покинувший среди недели Лигу Чемпионов после поражения от Лейпцига (2:3), набрал в десяти матчах АПЛ 19 очков и расположился на седьмой строчке таблицы.

"Горожане" отстают от принципиального соперника на один балл и пока что идут в чемпионате восьмыми.

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити состоится в субботу, 12 декабря. Начало игры в 19:30.

Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что за исключением двух футболистов, все игроки его команды готовы принять участие в поединке.