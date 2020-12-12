Англия

Потенциальная потеря клиента является главной причиной последних громких высказываний скандального агента в СМИ.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может расстаться со своим агентом Миной Райолой, если тому не удастся найти французу новый клуб.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, сейчас на скандального агента оказывается серьезное давление со стороны футболиста, с чем и связаны его последние заявления об уходе Погба из МЮ.

Сейчас Мино Райоле необходимо найти Полю Погба новый клуб, иначе он рискует лишиться своего звездного клиента.

Ранее появлялась информация об интересе к французскому хавбеку со стороны Ювентуса, который хочет обменять его на Пауло Дибалу.