Италия

Агент игрока заявил, что его клиент может вернуться в итальянский клуб.

Одиозный футбольный агент Мино Райола заявил, что полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может перейти в Ювентус.

"К этому бесполезно возвращаться, он несчастлив в Манчестере. Здесь он больше не может проявлять себя так, как от него этого ждут, и так как он сам хочет.

Он желает уйти. Погба нужно сменить команду, сменить обстановку. Его контракт истекает через полтора года, но я думаю, что лучшее решение для Манчестер Юнайтед – продать его в ближайшее трансферное окно. В противном случае клуб рискует не получить за Погба ничего, ведь он не хочет продлевать контракт.

Возможно, его следующей командой станет Ювентус, почему нет? У него прекрасные отношения с клубом и бывшими партнерами. Во время пандемии не многие могут позволить себе трансфер Погба. Важно, чтобы клуб был заинтересован в его подписании", — цитирует Райолу Tuttosport.

Отметим, что сам Поль Погба не так давно говрил, что в Манчестере переживает очень непростой период в карьере.

Накануне Райола заявил, что в сотрудничестве игрока с "красными дьяволами" все кончено.

Ранее сообщалось, что Погба может покинуть Манчестер Юнайтед в статусе свободного агента.