Италия

Итальянский клуб может включить в сделку по возвращению полузащитника своего игрока.

Ювентус рассматривает возможность обмена аргентинского футболиста Пауло Дибалы на француза Поля Погба, выступающего за Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, "Старая Синьора" предложит произвести такой обмен уже в зимнее трансферное окно, поскольку денег на приобретение Погба у клуба нет.

Отметим, что недавно агент французского футболиста Мино Райола заявил, что Погба хочет покинуть Манчестер Юнайтед, а его следующим клубом может стать Ювентус.

После этого спортивный директор "Старой Синьоры" сказал, что в Турине очень любят этого футболиста, но трансфер Погба обойдется для клуба слишком дорого.

Дибала стал игроком Ювентуса еще в 2015 году, но в нынешнем сезоне получает достаточно мало игрового времени. В этом сезоне игрок провел в составе команды 11 игр, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Ювентус рассматривает вариант с трансфером Рюдигера.