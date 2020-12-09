Итальянский клуб может включить в сделку по возвращению полузащитника своего игрока.
Пауло Дибала, Getty images
09 декабря 2020, 13:25
Ювентус рассматривает возможность обмена аргентинского футболиста Пауло Дибалы на француза Поля Погба, выступающего за Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, "Старая Синьора" предложит произвести такой обмен уже в зимнее трансферное окно, поскольку денег на приобретение Погба у клуба нет.
Отметим, что недавно агент французского футболиста Мино Райола заявил, что Погба хочет покинуть Манчестер Юнайтед, а его следующим клубом может стать Ювентус.
После этого спортивный директор "Старой Синьоры" сказал, что в Турине очень любят этого футболиста, но трансфер Погба обойдется для клуба слишком дорого.
Дибала стал игроком Ювентуса еще в 2015 году, но в нынешнем сезоне получает достаточно мало игрового времени. В этом сезоне игрок провел в составе команды 11 игр, в которых забил один гол.
Ранее сообщалось, что Ювентус рассматривает вариант с трансфером Рюдигера.