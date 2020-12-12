Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка двенадцатого тура АПЛ примет на своем поле Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола выставил с первых минут Джона Стоунза и Фернандиньо. У "красных дьяволов" отмечаем появление Погба и Шоу

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред — Мактоминей, Погба — Фернандеш — Рашфорд, Гринвуд.



Запасные: Хендерсон, Байи, Теллес, Мата, Матич, ван де Беек, Мартиаль.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Родри, Фернандиньо — Марез, Де Брюйне, Стерлинг — Жезус.



Запасные: Стеффен, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Силва, Фоден, Торрес.

Матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.