Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.
Александр Зинченко, getty images
12 декабря 2020, 19:02
Манчестер Юнайтед в рамках поединка двенадцатого тура АПЛ примет на своем поле Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола выставил с первых минут Джона Стоунза и Фернандиньо. У "красных дьяволов" отмечаем появление Погба и Шоу
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред — Мактоминей, Погба — Фернандеш — Рашфорд, Гринвуд.
Запасные: Хендерсон, Байи, Теллес, Мата, Матич, ван де Беек, Мартиаль.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Родри, Фернандиньо — Марез, Де Брюйне, Стерлинг — Жезус.
Запасные: Стеффен, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Силва, Фоден, Торрес.
Матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.