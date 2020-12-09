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Игрок сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки европейской квалификации Чемпионата мира-2022.

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о результатах жеребьевки европейского отбора на Мундиаль.

"Мы попали в достаточно серьезную группу. Конечно, все думают, что фаворитом является сборная Франции, действующие чемпионы мира. Но если отмотать пленку назад, где мы проходили отбор на чемпионат Европы, также думали и о сборной Португалии. Но в итоге мы вышли на Евро с первого места.

У нас хорошая команда и достаточно времени, чтобы подготовиться и продемонстрировать свою лучшую игру. Конечно, никто не сбрасывает со счетов Финляндию, Боснию и Казахстан. Если мы выполним план тренерского штаба, то сможем достичь результата", — сказал Зинченко в интервью Футбол News.

Напомним, что сборная Украины по результатам жеребьевки попала в группу D, где ее соперниками стали команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

В финальную часть Чемпионата Мира-2022 пройдут десять европейских сборных, которые займут первые места в своих группах. Команды, занявшие второе место, поборются за право участия в турнире в матчах плей-офф, который будет состоять из двух этапов.

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда попала в сложную группу.