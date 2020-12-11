Англия

Football.ua размышляет над перспективами украинца в составе Манчестер Сити.

После матча Германия Украина (3:1) на украинского футболиста Александра Зинченко обрушилось огромное количество критики. Сам футболист даже отреагировал на нее в своем Instagram.

Мы уже объясняли природу таких ошибок Александра в матче против Германии в нашем анализе того поединка. Хотя тут все же необходимо говорить и о том, что Александр Зинченко только несколько раз в год, приезжая в национальную сборную, играет в центре поля. В клубе же он действует на позиции левого защитника, где выполняет совсем другие функции. А потому эти ошибки вполне объяснимы еще и по причине отсутствия должного опыта игры в центре полузащиты.

В этой статье Football.ua анализирует карьеру Зинченко и приходит к выводу, что украинцу нужно как можно скорее менять клубную прописку.

Вспомним историю. В 2016-м году Александр перешел из Уфы в Манчестер Сити. Молодой украинский полузащитник подписал пятилетний контракт с "горожанами". И на тот момент этот трансфер ничего кроме улыбки и недоумения не вызывал.

Александра сразу же отправили в аренду в ПСВ набираться опыта игры на более высоком уровне, но в Нидерландах ему особо проявить себя не удалось. Многие эксперты утверждали, что раз наш парень не сумел проявить себя там, то в Манчестер Сити уж точно делать нечего.

После своего возвращения из аренды Зинченко принял решение остаться в клубе и продолжить борьбу за место в основе Сити. Зимой 2018-го команда Хосепа Гвардиолы испытывала большие трудности на позиции левого защитника. Травмы вынудили испанского специалиста выискивать варианты в резерве команды. Тренерский штаб манчестерского клуба увидел выход в использовании Зинченко на левом фланге обороны.

Александр начал регулярно играть и, казалось, что вот он счастливый билет для нашего футболиста. Летом 2019-го с игроком подписали новый контракт сроком на 5 лет.

Будущее украинского футболиста в Манчестер Сити казалось очень радужным. Хотя Зинченко и продолжал действовать на позиции левого защитника, ни болельщики, ни сам футболист сильно не расстраивались по этому поводу, поскольку главное в той ситуации – это было играть в составе, а вот позиция уже не так важна.

Отмечаем, конечно же, профессионализм Александра, который усердно работал над собой и сумел набрать мышечной массы и повысить свои навыки игры в обороне, что так необходимо иметь на его позиции, тем более в Англии. Зинченко подстраивался под обстоятельства и делал все от себя возможное, чтобы играть в составе.

Только спустя время стало понятно, что как бы наш футболист не старался, но ему не стать вторым Кайлом Уокером на левом фланге. Скорость, выносливость, мощь – это все не про него. А именно такой должен быть идеальный защитник для Манчестер Сити на фланге. Под это описание идеально подходит имеющийся в составе Сити Бенжамен Менди, но игрока преследуют постоянные травмы, да и отношение к футболу у француза, мягко говоря, несерьезное.

Уже сейчас игра правого защитника Жоау Канселу слева и другие поиски вариантов говорят о том, что Хосеп Гвардиола все же не рассматривает украинца на левом фланге в обороне в длительной перспективе, а только использует его как временную опцию. Да и постоянные слухи о возможном уходе Зинченко из Сити тоже ведь не берутся из воздуха.

А самое главное – Зинченко мог, и по-прежнему может, стать одним из лучших центральных полузащитников мира, хотя все эти годы в Сити он работал совсем над другими скиллами. Он развивал те качества, которые нужны ему для игры в обороне, а не свои сильные качества. Еще раз, скорость, атлетизм, сила – это все не про Зинченко. Это умный футболист, с высоким уровнем интеллекта и прекрасным техническим оснащением.



Главная задача футболиста в этой позиции – до приема мяча оценить ситуацию на 360 градусов, оценить всевозможные варианты развития дальнейшей атаки и выбрать из них оптимальный. В этом и силен наш игрок, что он уже не раз демонстрировал в играх за сборную. А те ошибки в матче против Германии лишь говорят нам о том, что Зинченко в центре поля играет крайне редко, а потому не привык находится в таких условиях. Кто-то скажет, что и позиция левого защитника не совсем типичная у Гвардиолы, и будет прав. Но все равно играть слева в защите и в центре поля – это две огромные разницы.

Приходилось слышать мнение, что Виктор Коваленко сильно изменился за годы, проведенные в Шахтере. Что когда-то еще в команде Александра Петракова Коваленко был лидером, тем человеком, который вел за собой команду. Но сейчас Виктор, окруженный бразильцами, часто играет в одно касание, выступает в роли того футболиста, с которым можно обыграться. Абсолютно перестал брать на себя инициативу, перекладывает ответственность и потому теперь это совсем другой Коваленко.

Что-то похожее можно говорить и о Зинченко. В Манчестер Сити он выполняет роль того, "кто носит рояль", хотя он из тех футболистов, "кто должен сам на нем играть". Если вы понимаете, о чем мы. С годами у Зинченко пропал тот юношеский максимализм, хороший спортивный эгоизм и желание "перетягивать одеяло" на себя.

Просто освежите в памяти, как он действовал в матчах Уфы против Зенита. Как он дебютировал за национальную сборную Украины. Какой забил дебютный гол в ворота сборной Румынии. Вы увидите совсем другого игрока – молодого еще не совсем физически окрепшего наглого парня, который нацелен на ворота и способен на великие дела в атаке. Сейчас же Зинченко уже более зрелый, сбалансированный и опытный игрок, но он стал меньше рисковать и брать игру на себя. Главной своей задачей в игре за клуб стало – не навредить.

В декабре Александру исполнится 24 года, а это уже не молодой возраст и пора определяться. Сейчас понятно, что в Сити украинского футболиста уже давно не рассматривают как кандидатуру в центр поля. Довольствоваться ролью левого защитника ротации одного из топовых клубов АПЛ, стоит ли оно того?

Звезда Манчестер Сити Кевин Де Брюйне свою первую попытку закрепиться в АПЛ пробовал в Челси. Тогда лондонцев тренировал Жозе Моуринью. Он не получал необходимого количества игровой практики. Португальский наставник в то время заявил, что если из клуба уйдет Хуан Мата, то Де Брюйне станет всего лишь 5 выбором, а не 6 на позицию в полузащиту, а потому надеяться на место в основном составе ему не стоит.

В 22 года бельгиец принял решение покинуть Челси и ушел в менее статусный немецкий Вольфсбург за 22 миллиона евро. Полсезона Кевину понадобилось на адаптацию. А вот уже в сезоне-2014/15 он просто разрывал в центре полузащиты в немецкой Бундеслиге, став лучшим ассистентом с 21 голевой передачей. В том сезоне Вольфсбург сумел выиграть Кубок Германии в финале у дортмундской Боруссии не без помощи Кевина. За весь сезон Де Брюйне забил 16 голов и отдал 27 голевых передач и был назван футболистом года в Германии.

И уже летом 2015-го за Де Брюйне Сити заплатил 74 миллиона евро. Сам бельгиец стал лидером и основным игроком команды. И сейчас абсолютно по праву считается одним из лучших футболистов на своей позиции в мире.

Эта история была рассказана не просто так. Это история о том, как иногда необходимо сделать один шаг назад для того, чтобы потом сделать два шага вперед.

Если же говорить о том, куда было бы неплохо перейти Зинченко, то здесь сложно дать однозначный ответ. Остаться в АПЛ было бы идеальным вариантом. Ведь тогда не надо будет учить новый язык и адаптироваться к новой стране. Возможно, Александру необходимо было бы посмотреть в сторону менее статусных клубов, которые могли бы гарантировать ему игру в центре полузащиты. Но при этом необходимо выбирать команды, которые любят играть с мячом за счет коротких передач.

Условный Вест Хэм Ярмоленко с его атлетизмом, длинными передачами и ставкой на силовой футбол явно не подойдут для Александра. Вулверхэмптон уже проявлял определенный интерес к Зинченко. Вполне можно представить нашего игрока на поле вместо того же Жоау Моутинью. Симпатично сейчас выглядит Эвертон, но там и так в центре поля высокий уровень конкуренции, попасть туда будет не так просто. Идеальным был бы вариант с Арсеналом, где работает старый знакомый Артета. Но опять же, вопрос в том, видит ли испанец в нашем игроке хавбека?

Выбор следующего места в карьере очень важен. Правильно подобрать себе команду – это самое настоящее искусство. Вспоминается история Мемфиса Депая. Нидерландец вместе со своим агентом обратились в аналитическое агентство SciSports с просьбой подыскать новую команду игроку с помощью математического моделирования.

За основу были взяты четыре критерия:

• стиль игры (в случае с Депаем он ультраатакующий);

• соответствие финансовых возможностей клуба трансферной стоимости игрока и его запросам;

• выбор определенных лиг;

• игровое время, которое потенциально может получить футболист.

Тогда еще футболист Манчестер Юнайтед Мемфис Депай получил от аналитической компании перечень из нескольких клубов Испании и Италии. Также в том списке были: Эвертон, Фенербахче и Лион. Оказалось, что французы были заинтересованы в услугах игрока. Чуть позже этот трансфер состоялся, а Депай вновь заиграл как до своего перехода в Юнайтед и даже лучше.

Существует огромное количество вариантов, как подбирать себе новую команду. Над этим должны трудиться агенты и другие члены команды футболиста. Очевидно одно — для дальнейшего роста и развития Зинченко просто обязан покидать нынешнюю зону комфорта, возвращаться в полузащиту и продолжать свое поступательное движение вверх.

Сергей Горбаченко, Football.ua