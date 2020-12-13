Англия

Football.ua представляет анонс матча 12-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 12-го тура Премьер-лиги Кристал Пэлас примет на своем поле Тоттенхэм

Воскресенье,13 декабря, 16:15. Селхерст Парк, Лондон. Главный арбитр — Кевин Френд​. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Сегодняшний Тоттенхэм Жозе Моуриньо — это не про красивую игру, а в первую очередь про результат. Обыграв в прошлом туре Арсенал в рамках северолондонского дерби, "шпоры" сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая по дополнительным показателям действующего чемпиона — Ливерпуль.

Трудно отрицать тот факт, что в большинстве своем положительные результаты "шпор" связаны с феноменальными выступлениями атакующего дуэта Харри Кейна и Сон Хын Мина. Южнокореец забил в текущем сезоне уже десять мячей и занимает вторую строчку по данному показателю, а англичанин возглавляет список лучших ассистентов АПЛ с десятью результативными передачами, имея при этом также восемь забитых мячей.

Что касается Кристал Пэлас, то сейчас коллектив Роя Ходжсона идет на 11-й строчке, за 11 игр набрав 16 очков, что можно считать неплохим результатом, хотя плотность в турнирной таблице Премьер-лиги действительно высокая.

Выбирающие защитную тактику "орлы" в прошлом туре разгромили аутсайдера чемпионата, Вест Бромвич, который с концовки первого тайма был вынужден играть в меньшинстве (1:5). До этого же Кристал Пэлас потерпел поражения от Бернли и Ньюкасла, что можно связывать с отсутствием лидера Уилфрида Заа из-за положительного теста на коронавирус. К слову, в прошлом матче ивуариец вернулся и оформил дубль. Нет никаких сомнений, что именно от него будет исходить главная угроза в предстоящем матче со "шпорами".

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Тоттенхэм. На победу команды Жозе Моуриньо предлагается коэффициент 1,85, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 4,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Не сыграют: Уикман, Келли, Хеннеси, Фергюсон — Ламела

Под вопросом: ... — Орье.