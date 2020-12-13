Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 12-го тура английской Премьер-лиги.

В матче двенадцатого тура регулярного первенства коллектив Фрэнка Лэмпарда упустил теоретическую возможность ненадолго возглавить турнирную таблицу, уступив в гостевом поединке Эвертону, пропустив гол с пенальти в середине первого тайма (0:1). В то же время, победа позволила ирискам вернуть утраченные позиции в турнирной таблице, на фоне неудач в предыдущих двух поединках.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Эвертон — Челси 1:0

Гол: Сигурдссон, 22 (пен.)

Эвертон: Пикфорд — Мина, Кин, Холгейт, Годфри — Аллан, Сигурдссон (Андре Гомеш, 83), Дукуре — Ивоби (Дэвис, 86), Ришарлисон (Кенни, 90), Калверт-Льюин.

Челси: Менди — Джеймс, Силва, Зума, Чилуэлл — Ковачич (Гилмор, 82), Маунт, Канте — Хаверц, (Абрахам, 68), Жиру, Вернер.

Предупреждение: Ришарлисон, Дукуре — Канте, Джеймс, Силва.