Англия

Украинец вскоре может покинуть "горожан".

Вулверхэмптон вновь заинтересован в том, чтобы пригласить в команду защитника Манчестер Сити Александра Зинченко в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Star.

По данным источника, "волки" намеревались пригласить украинского футболиста еще в начале текущего года, но потерпели неудачу.

Отмечается, что Вулверхэмптон в этот раз уверен в успехе сделки, так как Зинченко не имеет стабильного места в основе команды, а потому может быть открыт к трансферу.

Ранее футболист прокомментировал результаты жеребьевки отборочного цикла на чемпионат мира-2022.