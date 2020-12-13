Украинец вскоре может покинуть "горожан".
Александр Зинченко, getty images
13 декабря 2020, 10:57
Вулверхэмптон вновь заинтересован в том, чтобы пригласить в команду защитника Манчестер Сити Александра Зинченко в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Star.
По данным источника, "волки" намеревались пригласить украинского футболиста еще в начале текущего года, но потерпели неудачу.
Отмечается, что Вулверхэмптон в этот раз уверен в успехе сделки, так как Зинченко не имеет стабильного места в основе команды, а потому может быть открыт к трансферу.
Ранее футболист прокомментировал результаты жеребьевки отборочного цикла на чемпионат мира-2022.