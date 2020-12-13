Англия

Испанец намекнул на скорых уход игрока.

Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил, что клуб планирует решить вопрос с полузащитником Месутом Озилом.

"Его сейчас нет в команде. Я сосредотачиваюсь только на игроках, которые у нас есть. Но что бы ни случилось в январе, у нас есть время, чтобы решить его будущее", — цитирует Артету Goal.

Ранее СМИ сообщали, что Арсенал длительное время вел переговоры с Ювентусом о продаже немецкого футболиста.

Ранее сообщалось, что Озил может переехать в США, где в его услугах заинтересован один из аутсайдеров МЛС.