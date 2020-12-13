Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Кристал Пэлас и лондонский Тоттенхэм.

Если в последнем поединке на групповом раунде Лиги Европы УЕФА против бельгийского Антверпена португальский наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо выставил серьезно ротированный состав своей команды, то на внутренней арене главный тренер Тоттенхэма предпочитает избитый опытом "ростер" своих подопечных. С небольшим исключением — полузащитник Танги Ндомбеле выйдет с первых минут вместо Джованни Ло Чельсо, который проводил матч против лондонского Арсенала (2:0).

У соперников "шпор" абсолютно нет самен, если брать в сравнение игру недельной давности против Вест Бромвича (5:1).

Кристал Пэлас: Гуаита — Кляйн, Куяте, Кэхилл, ван Анхолт — Шлупп, Миливоевич, Макартур, Эзе — Бентеке, Заа.

Запасные: Батлэнд, Уорд, Томкинс, Таунсенд, Ридевльд, Айю, Батшуайи.



Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрельд, Дайер, Регилон — Ндомбеле, Хойбьерг — Бергвейн, Сиссоко, Сон Хын Мин — Кейн.

Запасные: Харт, Доэрти, Родон, Дэвис, Ло Чельсо, Алли, Моура.Матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм начнется в 16:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.