Англия
13 декабря 2020, 18:11
Тоттенхэм оступился в матче против Кристал Пэлас накануне битвы на Энфилде
Коллектив Жозе Моуриньо не смог сдержать натиск соперников во втором тайме (1:1).
Кристал Пэлас — Тоттенхэм, Getty Images
13 декабря 2020, 18:11
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Кристал Пэлас — Тоттенхэм 1:1
Голы: Шлупп, 81 — Кейн, 23
Кристал Пэлас: Гуаита — Кляйн, Куяте, Кэхилл, ван Анхолт — Шлупп, Миливоевич (Ридевалд, 74), Макартур, Эзе (Таунсенд, 90) — Бентеке, Заа.
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Регилон (Дэвис, 85) — Ндомбеле (Ло Чельсо, 67), Хойбьерг — Бергвейн (Алли, 85), Сиссоко, Сон Хын Мин — Кейн.
Предупреждения: Миливоевич — Сиссоко.