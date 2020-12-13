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Кристал Пэлас — Тоттенхэм 1:1
Голы: Шлупп, 81 — Кейн, 23

Кристал Пэлас: Гуаита — Кляйн, Куяте, Кэхилл, ван Анхолт — Шлупп, Миливоевич (Ридевалд, 74), Макартур, Эзе (Таунсенд, 90) — Бентеке, Заа.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Регилон (Дэвис, 85) — Ндомбеле (Ло Чельсо, 67), Хойбьерг — Бергвейн (Алли, 85), Сиссоко, Сон Хын Мин — Кейн.

Предупреждения: Миливоевич — Сиссоко.