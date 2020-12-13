Англия

Португалец получил повреждение в поединке Лиги чемпионов против Мидтьюлланда.

Нападающий Ливерпуля Диогу Жота травмировался в поединке заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против Мидтьюлланда, и теперь он не выйдет на поле в течение следующих двух месяцев. Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

"Все оказалось гораздо хуже, чем мы думали вначале. Хирурги осмотрели его колено и сказали, что операция не потребуется".

"Тем не менее, на какое-то время Жота выходит из игры. Точно сказать нельзя, но это полтора или два месяца. Кстати, травма очень похожа на то, что было у Цимикаса. Невероятно", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

В текущем сезоне Диогу Жота провел в футболке Ливерпуля 17 поединков во всех турнирах, в которых он забил девять мячей.