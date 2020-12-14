Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Лестер — Брайтон, Getty Images
14 декабря 2020, 11:24
В поединке 12-го тура английской Премьер-лиги Лестер разгромил Брайтон.
Подопечные Брендона Роджерса отправили в ворота соперника три безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для победы.
Смотрите видео голов и обзор матча Лестер — Брайтон:
Лестер - Брайтон 3:0
Голы: Мэддисон, 27, 44, Варди, 41
Лестер: Шмейхель — Фукс, Эванс, Фофана, Джастин, Олбрайтон — Ндиди (Менди, 80), Мэддисон (Прат, 75), Тилеманс, Перес (Барнс, 62) — Варди.
Брайтон: Райан — Уайт, Данк, Берн, Велтман — Гросс, Биссума (Мак Аллистер, 72), Марч, Джаханбахш (Альсате, 55), Уэлбек (Коннолли, 62) — Мопе.
Предупреждения: Фукс, Берн, Эванс.