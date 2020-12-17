Англия

Football.ua представляет анонс матча 13-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в заключительном матче 13-го тура Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Четверг, 17 декабря, 22:00. Брэмолл Лейн, Шеффилд. Главный арбитр — Майкл Оливер​. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Невозможно описать словами, насколько плох в нынешней кампании Шеффилд Юнайтед, особенно если сравнивать с сенсационными успехами команды Криса Уайлдера в прошлом сезоне. Тогда "клинки" даже вели борьбу за еврокубковую зону, но сейчас они являются одними из главных претендентов на понижение в классе и вылет в Чемпионшип.

По ходу матчей заметно, как Шеффилд Юнайтед уступает в скорости своим соперникам, что делает его единственной командой Премьер-лиги, которая после 12-ти туров по-прежнему не знает побед. Более того, подопечные Криса Уайлдера набрали всего одно очко в текущем розыгрыше английского первенства, которое удалось добыть аж в октябре в поединке с другим аутсайдером — лондонским Фулхэмом. К сожалению, каких-либо предпосылок, что в ближайшее время все изменится в лучшую сторону, на данный момент нет.

Следующим соперником "клинков" станет Манчестер Юнайтед, который далек от такого критического положения, однако так же испытывает определенные проблемы. Вылет из Лиги чемпионов, который произошел из-за поражений Истанбулу в Турции и Лейпцигу в последнем туре группового этапа, вновь породил слухи о возможном увольнении Оле-Гуннара Солскьяера. Благо для норвежского специалиста, предел терпения у руководства "красных дьяволов" еще не наступил.

Скорее всего, причиной сохранения работы для Солскьяера являются последние результаты Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии. После минимального поражения от Арсенала на Олд Траффорд, которое произошло в начале ноября, манкунианцы продемонстрировали серию из четырех побед, а в последнем туре добыли нулевую ничью в матче с Манчестер Сити. Правда, большинство из этих побед смело можно назвать камбэками, которые воплотились в жизнь благодаря индивидуальному мастерству отдельных исполнителей.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Юнайтед. На победу команды Оле-Гуннара Солскьяера предлагается коэффициент 1,47, тогда как потенциальный успех Шеффилд Юнайтед оценивается показателем 7,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,50.

Не сыграют: О'Коннелл — ...

Под вопросом: Макберни — Кавани.

прогноз 1:2

Никита Евтушенко, Football.ua