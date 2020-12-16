Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 13-го тура английской Премьер-лиги.

В очередном поединке национального первенства коллектив Хосепа Гвардиолы не смог обыграть своего соперника, дополнив скучное дерби Манчестера (0:0) потерей очков на своем поле в игре против Вест Бромвич (1:1). "Горожане" сумели выйти вперед в середине первого тайма, однако перед самым уходом на перерыв случился автогол их защитника Рубена Диаса. После этого, уже по завершению перерыва, Сити нанес 20 ударов в сторону ворот соперника, но ни один из них не оказался точным.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Манчестер Сити — Вест Бромвич 1:1

Голы: Гюндоган, 30 — Диас (авт.), 43

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Рубен Диаш, Аке, Жоау Менди (Уокер, 75) — Родри, Гюндоган — Фоден (Агуэро, 76), де Брюйне, Стерлинг — Габриэль Жезус.

Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Аджайи, О`Ши, Гиббс — Сойерс, — Филлипс (Пелтьер, 87), Ливермор (Кровинович, 80), Галлахер, Диангана — Грант (Остин, 70).

Предупреждения: Жоау Канселу, Аке — Галлахер, Пелтьер, Сойерс.