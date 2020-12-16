Англия

"Шпоры" надеются достичь договоренности с южнокорейским вингером в ближайшее время.

Руководство Тоттенхэма по-прежнему намерено заключить с нападающим Сон Хын Мином новый контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "шпоры" продолжают вести предварительные переговоры с агентами 28-летнего южнокорейца о подписании нового соглашения, которое должно быть рассчитано до 2025 года.

Отмечается, что сохранение Сона в команде на данном этапе является приоритетной задачей Тоттенхэма. В клубе оптимистично рассматривают вероятность подписания со своим ключевым футболистом обновленной сделки и надеются закрыть этот вопрос в ближайшее время.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел за Тоттенхэм 19 поединков во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Его нынешний контракт с северолондонской командой истекает летом 2023 года.

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