Англия

В ближайшее время стан "канониров" должны покинуть ряд футболистов.

Последние неудовлетворительные результаты Арсенала в английской Премьер-лиге породили слухи о возможном увольнении Микеля Артеты с поста главного тренера. В 12-ти турах "канониры" набрали всего 13 очков и занимают 15-ю строчку в турнирной таблице, однако кадровых изменений в тренерском штабе в ближайшем будущем не предвидится.

Как сообщает football.london, акционеры компании Kroenke Sports Entertainment, которая является владельцем лондонского Арсенала, полностью доверяют нынешнему наставнику первой команды "пушкарей", несмотря на пятиматчевую серию без побед в АПЛ.

Отмечается, в Арсенале планируется долгосрочная "культурная перестройка", во главе которой Стэн Кронке видит именно Микеля Артету. Это означается, что в ближайшие несколько месяцев клуб покинут целый ряд футболистов, которые по тем или иным причинам несчастливы в стане "канониров".

Напомним, ранее в прессе уже появлялась информация о том, что в зимнее трансферное окно Арсенал планирует избиваться от многих игроков, а вырученные средства намерен потратить на укрепление проблемных позиций, однако конкретные имена не уточнялись.

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