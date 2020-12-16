Англия

Менеджер рассказал о своих дальнейших целях.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти заявил, что хочет вывести команду в число лучших клубов.

"Я понимаю, что владелец действительно привязан к клубу и сосредоточен на улучшении этого клуба. Это действительно важно для клуба и для всех болельщиков.

Давление на меня заключается в том, что он очень мне доверяет. Он доверяет мне, потому что он подписал контракт со мной и привел в Эвертон. Я делаю это, чтобы вывести клуб на вершину. Это моя цель и то, что я ему обещал.

В этом сезоне мы хорошо выступили против Ливерпуля, Тоттенхэма и Челси, что означает, что мы не так далеко от топ-уровня, но еще не достигли этого", — цитирует Анчелотти Goal.

Ранее менеджер рассказал, благодаря чему Эвертону удалось обыграть Челси.