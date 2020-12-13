Англия

Наставник Эвертона рассказал о ключах к успеху своей команды в матче против Челси.

В рамках субботней части поединков двенадцатого тура английской Премьер-лиги, Эвертон на своем поле принимал лондонский Челси, сумев по итогу противостояния одержать минимальную победу над командой, которая претендовала на выход в лидеры чемпионской гонки, которую "ириски" еще сравнительно недавно возглавляли сами (1:0).

Эвертон — Челси 1:0 Видео гола и обзор матча

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти на послематчевой пресс-конференции связал данный успех с "духом команды", а также не забыл упомянуть вклад болельщиков, которые в ограниченном числе посетили поединок, создав "совершенно иную атмосферу на Гудисон-парк": "Наши болельщики сыграли большую роль. Их было всего 2 тысячи, но какая была атмосфера!".

"Нам чрезвычайно важно было показать выступление подобного уровня и завоевать эти очки, — говорит опытный итальянский специалист, — Наша игра в это поединке действительно была привлекательной — только так можно обыграть нынешний Челси. Мы были предельно хороши в обороне, позволив соперникам создать всего две возможности, да и те — из-за пределов штрафной".

"Мы очень хорошо начали сезон, но затем начали постепенно терять уверенность и настрой. Следующая наша игра — не менее тяжелая, но я ожидаю увидеть от команды не меньше стремления к победе. Сегодня мы победили именно благодаря нашему духу, а не качеству игры", — подытожил Анчелотти.

В следующем туре Эвертон ожидает гостевое противостояние против Лестера.