Англия

Тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо не видит кадровых проблем у соперника.

Накануне матча 13-го тура чемпионата Англии между Ливерпулем и Тоттенхэмом Жозе Моуриньо удивился, когда его спросили о кадровом кризисе у соперника.

"Не понимаю, о чем вы, – цитирует тренера Тоттенхэма ВВС. – Аллисон не травмирован, Александр-Арнольд не травмирован, Матип, как я понял, сможет играть, Фабиньо не травнирован, Робертсон и Хендерсон — тоже. Здоровы Вейналдум, Салах. Фирмино и Мане. Из серьезных потерь — только ван Дейк".

"Сравните список основных футболистов Ливерпуля и список травмированных, и вы найдете только одно совпадение — ван Дейк. А так и я вам могу предоставить список из десяти травмированных игроков Тоттенхэма. И что? Травмы — часть футбола, так было, так есть и так будет. Так что не надо рассказывать про кризис".

Матч Ливерпуль — Тоттенхэм состоится в среду, 16 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Перед 13-м туром команды набрали по 25 очков, однако Тоттенхэм занимал первое, а Ливерпуль — второе места за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей у столичной команды.

Ранее сообщалось, что против Ливерпуля не сыграет Гарет Бэйл.