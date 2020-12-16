Англия

"Дрозды" стали первым клубом Премьер-лиги в текущем сезоне, который решился на кадровые изменения в тренерском штабе.

Вест Бромвич решил прекратить сотрудничество с главным тренером первой команды Славеном Биличем. Об этом сообщает официальный сайт "дроздов".

Причиной досрочного расторжения контракта между клубом и хорватским специалистом стали неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

В 13-ти турах Вест Бромвич под руководством Билича набрал всего семь очков, что позволяет клубу располагаться лишь на 19-й строчке в турнирной таблице.

Интересно, что увольнение Славена Билича последовало после сенсационной ничьей во вчерашнем поединке против Манчестер Сити на Этихад Стэдиум в рамках АПЛ.

О назначении нового тренерского штаба руководство Вест Бромвича пока не объявило.

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