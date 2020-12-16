Англия

"Горожане" охотятся за опытным итальянцем.

Руководство Манчестер Сити рассматривает вариант с приобретением защитника Ювентуса Леонардо Бонуччи, утверждает Todofichajes.

По данным источника, в услугах итальянского футболиста заинтересован лично главный тренер Сити Пеп Гвардиола, который видит в игроке замену Венсану Компани, который был лидером обороны команды.

Отмечается, что "горожане" хотят сделать Бонуччи первым трансфером в 2021 году, но Ювентус не спешит отпускать игрока, у которого еще четыре года по контракту.

Ранее сообщалось, что Сити хочет подписать Эрлинга Холанда на место Серхио Агуэро.