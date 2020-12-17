Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Арсенал — Саутгемптон, getty images
17 декабря 2020, 01:55
Арсенал в тринадцатом туре принимал Саутгемптон на своем поле и сыграл вничью со счетом 1:1.
"Канониры" смогли восстановить паритет в начале второй половины игры, ответив на точный удар Уолкотта в первом тайме.
Обзор матча:
Арсенал — Саутгемптон 1:1
Голы: Обамеянг, 52 — Уолкотт, 18
Арсенал: Лено — Магальяйнс, Холдинг, Тирни — Мэйтленд-Найлз, Себальос (Уиллок, 67), Сака, Эль-Ненни, Пепе (Седрик, 85) — Обамеянг, Нкетиа (Давид Луиз, 65).
Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Уокер-Питерс, Бертран, Вестергор — Уорд-Прауз, Армстронг (Редмонд, 63), Ромеу, Уолкотт (Дженепо, 63) — Адамс, Ингз.
Предупреждения: Себальос, Магальяйнс — Беднарек, Бертранд, Ингс
Удаление: Магальяйнс, 62