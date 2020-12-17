Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Лидс — Ньюкасл, Getty Images
17 декабря 2020, 09:10
Лидс Юнайтед принимал на своем поле Ньюкасл в поединке 13-го тура английской Премьер-лиги.
Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих семь мячей, а победителем из данного противостояния вышли "павлины" (5:2).
Смотрите видео голов и обзор матча Лидс — Ньюкасл:
Лидс — Ньюкасл 5:2
Голы: Бэмфорд, 35, Родриго, 61, Даллас, 77, Алиоски, 85, Харрисон, 88 — Хендрик, 26, Кларк, 65
Лидс: Меслие — Даллас, Эйлинг, Купер, Харрисон — Клих (Шеклтон, 89), Алиоски, Филлипс, Рафинья — Бэмфорд (Робертс, 84), Родриго (Эрнандес, 82).
Ньюкасл: Дарлоу — Кларк, Льюис, Фернандес, Мерфи — Хэйден, Фрэйзер (Альмирон, 75), Лонгстафф, Хендрик (Крафт, 62) — Уилсон, Жоэлинтон (Гэйл, 74).
Предупреждения: Клих, Калвин, Рафинья — Хейден