Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 13 тура АПЛ между Шеффилд Юнайтед и Манчестер Юнайтед.

Проведший предыдущий сезон в аренде в Шеффилд Юнайтед Дин Хендерсон сыграет против своего бывшего клуба с первых минут. Основной вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа остался на скамейке запасных. Также в запасе остался Фред, чье место на поле займет Неманья Матич.

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Болдок, Башем, Иган, Робинсон, Стивенс — Берге, Ампаду, Флек — Берк, Макголдрик

Запасные: Веррипс, Ягелка, Норвуд, Осборн, Шарп, Муссе, Брюстер

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Погба, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль

Запасные: Де Хеа, Шоу, Мата, Фред, Джеймс, ван де Беек, Мактоминей

Матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.