Англия

Дубль Маркуса Рашфорда и гол Антони Мартиаля принесли манкунианцам победу над "клинками" (3:2).

В рамках 13-го тура АПЛ Шеффилд Юнайтед принимал Манчестер Юнайтед. Сразу же после стартового свистка хозяева забрали мяч себе, смело перебравшись на чужую половину поля. Они не создавали опасные моменты своими силами, но соперник им в этом помог. На пятой минуте Хендерсон, игравший в воротах вместо Де Хеа, подарил мяч Берку в собственной штрафной, после чего Макголдрик отправил мяч в пустые ворота – 1:0. После забитого гола "клинки" не остановились на достигнутом, продолжив владеть мячом. Через некоторое время гости все же пришли в себя, забрав мяч под свой контроль. При этом, подопечные Уле-Гуннара Солскьяера не продвигались к чужим воротам.

В одном из эпизодов хозяева были очень близки ко второму голу. Флек получил пас от Берка и метил в ближний угол, но его удару немного не хватило точности. Через несколько минут манкунианцы ответили на нереализованный шанс Рашфорда, но вероятный гол все равно бы не был засчитан из-за офсайда. Затем подопечные Криса Уайлдера снова завладели игровым преимуществом, но не оказывали давление на чужую штрафную. Гости тоже этого не делали, но это не помешало им забить. Линделеф выполнил заброс на Рашфорда, а тот принял мяч и расстрелял ворота – 1:1.

Сравняв счет, МЮ обрел психологическое преимущество и полностью забрал мяч под свой контроль. Гости намеревались как можно скорее забить еще раз. Им удалось это сделать относительно быстро. Мартиаль получил классный пас от Погба, обыграл Рамсдейла и отправил мяч в сетку ворот – 1:2. Уже через две минуты Рашфорд мог оформить дубль, но упустил убойную возможность забить, пробив в Рамсдейла. После этого хозяева на время перехватили инициативу и нанесли два удара по воротам – Хендерсон справился с обоими. В остальное время манкунианцы контролировали игру, владея мячом. До ухода на перерыв счет не претерпел изменений. Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе гостей.

После возобновления игра Манчестер Юнайтед снова забрал мяч под свой контроль, рассчитывая забить быстрый гол. Сперва провели разведку, нанеся несколько неопасных ударов по воротам, а затем все же добились своей цели. Мартиаль оставил мяч Рашфорду в завершении классной комбинации — Маркус пробил в касание, а Рамсдейл пропустил мяч под собой — 1:3. После забитого гола подопечные Солскьяера продолжали контролировать ход игры, но шли в атаку уже с меньшим энтузиазмом. Через некоторое время они и вовсе отдали мяч сопернику, опустившись на свою половину поля.

Подопечные Уайлдера шли вперед большими силами, но это не приносило никакой пользы. Не было хоть каких-то ударов по воротам. Со временем "клинки" отчаялись, снова перейдя на игру вторым номером. Гости активно шли в атаку, намереваясь забить еще один гол. У них было две блестящих возможности это сделать благодаря заработанным опасным штрафным, но прямые удары Рашфорда и Фернандеша оказались неудачными. Кроме того, из выгодной позиции пробил Мартиаль, но мяч не долетел до ворот, встретившись с защитником хозяев.

Затем пошла игра практически без центра поля, Команды по очереди проводили атаки, некоторые из которых завершались ударами по воротам. Но ни один из них не был опасным. "Клинки" получили реальный шанс забить прямым ударом со штрафного после игры Магуайра рукой, но Брюстер не смог перебросить мяч через стенку. В последующие минуты хозяева атаковали едва ли не всем составом, что привело к забитому голу. Макголдрик отправил мяч в ворота в борьбе с Линделефом после подачи с углового — 2:3.

В распоряжении Шеффилд Юнайтед было еще достаточно времени, чтобы спастись. Через несколько минут Муссе мог сравнять счет, но Хендерсон выручил своих защитников, потащив мяч. В оставшиеся минуты гости уже не давали сопернику никаких надежд на спасение, доведя матч до логического завершения. Данный результат позволил манкунианцам подняться на шестое место, а вот "клинки" продолжают прозябать на дне турнирной таблицы.

В 14-й туре Шеффилд Юнайтед отправится в гости к Брайтону, а Манчестер Юнайтед примет Лидс.

Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед 2:3

Голы: Макголдрик, 5, 87 — Рашфорд, 26, 51, Мартиаль, 33

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Болдок, Башем, Иган, Робинсон, Стивенс — Берге (Ягелка, 12 (Муссе, 63)), Ампаду, Флек — Берк (Брюстер, 73), Макголдрик

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Погба, Матич — Гринвуд (Мата, 74), Фернандеш (ван де Беек, 80), Рашфорд — Мартиаль (Мактоминей, 90)

Предупреждения: Ягелка, Иган, Робинсон — Хендерсон, Погба